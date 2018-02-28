مصادر صحفية إسبانية تكشف عن ردة فعل صلاح بخصوص عرض ريال مدريد

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كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي عن ردة فعل الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بخصوص رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح لن يرحل عن صفوف قلعة أنفيلد رود سواء في الصيف المقبل أو حتى في المستقبل القريب، وذلك يرجع إلى شعوره بالسعادة والراحة النفسية مع نادي ليفربول.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الفرعون المصري محمد صلاح لن ينسى أبداً فضل نادي ليفربول عليه، وخاصة وآنه النادي الوحيد الذي منحه الفرصة مجدداً لكي يثبت جدارته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما فشل في تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويمتد عقد الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول حتى صيف عام 2022 م، وعلى الرغم من ذلك إلا أن إدارة نادي ليفربول تُفكر جدياً في مكافأة النجم المصري بعد تألقه في الموسم الحالي، وذلك من خلال تحسين بعض البنود في عقده وعلى رأسها الراتب السنوي إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي.

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