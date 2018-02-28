نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات على مشارف الرحيل عن صفوف قلعة أولد ترافورد، وذلك باتجاه أحد أندية الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم البلجيكي مروان فيلايني متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد قد اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف ناديه الحالي في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما فشل في التوصل إلى أي اتفاق مع إدارة نادي مانشستر يونايتد بخصوص تمديد عقده مع النادي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الأمر الذي شجع النجم البلجيكي مروان فيلايني على الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد، هي العروض التي وصلت له في الآونة الأخيرة وتحديداً من جانب بعض الأندية الكبيرة في الدوري الإيطالي.

ويأتي على رأس تلك الأندية كلاً من نادي يوفنتوس، وأيضاً كلاً من نادي إنتر ونادي روما، وإضافة إلى ذلك أعرب نادي بشكتاش التركي هو الآخر عن رغبته في التعاقد مع اللاعب البلجيكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.