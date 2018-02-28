تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام لاس بالماس

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مدربه الإسباني فالفيردي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق لاس بالماس في مسابقة الدوري الإسباني.

ومن جانبه قام المدرب الإسباني فالفيردي بالإعلان اليوم الأربعاء عن قائمة فريقه التي ستكون حاضرة في المباراة، علماً بأن المباراة أمام فريق لاس بالماس سوف تُقام في مساء يوم غداً الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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قائمة برشلونة في مباراته أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: أليكس فيدال / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / لوكا دين / توماس فيرمايلين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو / سيرجي روبيرتو / أندريه غوميش / فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / باكو ألكاسير

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