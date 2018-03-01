مروان محسن: مصلحة الأهلي هي الأهم وهدفي هو المونديال

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تحدث النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي عن الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب نظيره فريق الداخلية بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الأربعاء عبر شاشة قناة أون سبورت، أكد النجم مروان محسن أنه سعيد للغاية بالفوز الذي حققه فريقه على حساب فريق الداخلية، وخاصة بعدما تمكن من تسجيل هدف لمصلحة فريقه من ضمن الثلاثة أهداف التي سجلها المارد الأحمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم مروان محسن إلى أن مصلحة النادي الأهلي هي الأهم، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يُهمه على الإطلاق موضوع مشاركته في المباريات سواء كان ذلك أساسياً أو كبديلاً من على مقاعد البدلاء.

وعن معسكر المنتخب الوطني المصري المقبل في منتصف الشهر الحالي، شدد النجم مروان محسن على أنه جاهز من أجل التواجد ضمن قائمة المنتخب المصري في فترة التوقف الدولي القادمة، وفي حالة عدم استدعائه فسوف يكون متواجداً في المعسكر الختامي قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

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