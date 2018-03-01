أسامة نبيه يكشف عن عدد لاعبي قائمة الفراعنة في معسكر مارس

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كشف أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي عن عدد لاعبي المنتخب المصري، والذين سيكونون متواجدين في قائمة المنتخب الوطني في معسكر شهر مارس الحالي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد أسامة نبيه أن قائمة المنتخب المصري سوف تشمل من 26 إلى 28 لاعباً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لكي يتم الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين سيكونون متواجدين في القائمة.

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ومن جانبها سوف تُسافر بعثة المنتخب المصري إلى دولة سويسرا في اليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي، وذلك من أجل إقامة المعسكر الأول التحضيري في إطار استعدادات أحفاد الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وسوف يشمل المعسكر الأول للمنتخب المصري إقامة مباراتين وديتين، حيث ستجمع الأولى بين منتخب مصر وبين نظيره منتخب البرتغال في اليوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته، بينما ستجمع الثانية بين منتخب مصر وبين نظيره منتخب اليونان في اليوم السابع والعشرين في الشهر نفسه.

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