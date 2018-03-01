لجنة الحكام تُعلن عن أسماء حكام مباريات اليوم الخميس بالدوري المصري

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي عن أسماء الحكام، والذي سوف يقود كلاً منهم مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي تُقام اليوم الخميس في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من عمر المسابقة.

حيث يقود الحكم محمد الصباحي المباراة الأولى بين فريق وادي دجلة وبين منافسه فريق الرجاء، على أن يتكون طاقمه المعاون من سمير جمال وأحمد بكر كحكم راية وهاني أمين كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من إبراهيم محجوب وعمرو رمضان كحكم خامس.

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فيما يقود الحكم جهاد جريشة المباراة الثانية بين فريق الإسماعيلي وبين منافسه فريق سموحة، على أن يتكون طاقمه المعاون من مصطفى عطية ومحمود عبد السميع كحكم راية وطارق إبراهيم كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من سامح فاروق ونادر قمر كحكم خامس.

كما يقود الحكم وائل فرحان المباراة الثالثة بين فريق الإنتاج الحربي وبين منافسه فريق النصر، على أن يتكون طاقمه المعاون من كارم محمود وأحمد رشدي كحكم راية وسيد عبيد كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من محمد عبد العزيز وأحمد العباسي كحكم خامس.

بينما يقود الحكم محمود عاشور المباراة الرابعة والأخيرة بين فريق إنبي وبين منافسه فريق المقاولون العرب، على أن يتكون طاقمه المعاون من حازم أبو الوفا وأسامة السيد كحكم راية وحسين إسماعيل كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من سعيد حمزة وعمرو الشناوي كحكم خامس.

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