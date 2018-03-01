ضربة جديدة لطموحات الجماهير الباريسية قبل مباراة ريال مدريد

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تلقت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة جديدة موجعة في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد المباراة الحاسمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من أن فريق باريس سان جيرمان قد نجح في مساء يوم أمس الأربعاء في الفوز للمرة الثانية توالياً في ظرف أسبوع واحد فقط بمباراة كلاسيكو فرنسا، إلا أنه فقد أحد نجومه البارزة بداعي الإصابة.

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حيث فاز فريق باريس سان جيرمان في المباراة الأولى على حساب غريمه التقليدي وضيفه فريق أولمبيك مارسيليا في مطلع الأسبوع الحالي بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري الفرنسي، ولكن هذه المباراة شهدت تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور إلى إصابة خطيرة نوعاً ما.

وفي المباراة الثانية في مساء يوم أمس الأربعاء فاز الفريق الباريسي بالنتيجة ذاتها على حساب غريمه التقليدي في مسابقة كأس فرنسا، ولكن ذلك الفوز تعكر أيضاً قبل نهاية المباراة بعدما غادر النجم الفرنسي كيليان مبابي المباراة مصاباً.

ومن المقرر أن يخضع النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الفحوصات الطبية اللازمة اليوم الخميس، وذلك من أجل تحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب، علماً بأن نادي باريس سان جيرمان كان قد أعلن قبل مباراة كلاسيكو فرنسا الثانية في مساء يوم أمس الأربعاء عن خضوع النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى عملية جراحية سوف تجعله يغيب عن الملاعب حوالي شهرين تقريباً.

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