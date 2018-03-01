ميلان يضرب موعداً مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

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ضرب فريق ميلان موعداً منتظراً مع فريق يوفنتوس في الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا 2018 م، وذلك بعدما تخطى عقبة فريق لاتسيو في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، فيما كان فريق يوفنتوس قد تخطى عقبة نظيره فريق أتالانتا في الدور ذاته.

وكان فريق ميلان قد تعادل سلبياً بدون أهداف في ذهاب الدور نصف النهائي أمام ضيفه فريق لاتسيو، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بين الطرفين على وقع التعادل السلبي بدون أهداف أيضاً في مساء يوم أمس الأربعاء، ليتمكن فريق الروسونيري بعدها من حجز مقعده في النهائي عقب فوزه بواسطة ركلات الترجيح.

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أما على الجانب المقابل فكان فريق يوفنتوس قد فاز بهدف وحيد مقابل لا شئ في ذهاب الدور نصف النهائي على مضيفه فريق أتالانتا، قبل أن يفوز في مباراة الإياب في يوم أمس أيضاً بالنتيجة ذاتها.

وسوف تُقام المباراة النهائية المرتقبة بين فريق يوفنتوس وبين نظيره فريق ميلان في اليوم الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، على أن يتم تحديد موعد انطلاقة المباراة تحديداً في وقت لاحق.

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