غريزمان: الفوز على ليغانيس مهم وهدفنا الفوز في جميع المباريات المتبقية

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قام الفرنسي أنطوان غريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعليق في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي على الفوز العريض الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب نظيره فريق ليغانيس بأربعة أهداف مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحات صحفية له عقب نهاية المباراة مباشرة وتحديداً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أكد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب فريق ليغانيس يُعتبر في غاية الأهمية، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بذلك الانتصار الذي أسعد جماهير الروخي بلانكوس كثيراً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان على أن هدف فريقه هو الفوز بجميع مبارياته المتبقية له في الموسم الحالي في مسابقة الليغا الإسبانية، مؤكداً أن فريقه سوف يُحاول أن يقوم بتقديم مباراة جيدة في الجولة القادمة أمام صاحب الصدارة فريق برشلونة.

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