مدرب الداخلية: الأهلي أفضل فريق في كرة القدم المصرية

قام الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بالحديث في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي عن فريق الأهلي، وذلك بعد الفوز الذي حققه على حساب فريقه الداخلية بثلاثية نظيفة.
فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد الكابتن علاء عبد العال أن فريق الأهلي يُعتبر أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق، وإضافة إلى ذلك أيضاً يمتلك أفضل لاعبين في مصر في الوقت الحالي مما يُرجح كفته قبل أي مباراة مع فريق آخر مصري.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن علاء عبد العال على أنه قام بتحذير لاعبي فريقه من خطورة فريق الأهلي قبل انطلاقة المباراة، إلا أن ذلك لم ينفع في أي شئ وفاز فريق الأهلي في نهاية المطاف.
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