موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد النني” في الدوري الانجليزي اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد النني” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق مانشستر سيتي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

ستُقام مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ومانشستر سيتي

ستكون مباراة ارسنال ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ارسنال المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال

خط الوسط: جاك ويلشير / أرون رامسي / هينريك مخيتاريان / مسعود أوزيل / إيوبي

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: إلكاي غوندوغان / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرخيو أغويرو

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