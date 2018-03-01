موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الاسباني اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق لاس بالماس نظيره فريق برشلونة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب غران كاناريا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس

ستُقام مباراة برشلونة ولاس بالماس في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس

ستكون مباراة برشلونة ولاس بالماس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / لوكا دين

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز

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