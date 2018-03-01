موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق سموحة نظيره فريق الإسماعيلي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الإسماعيلي وسموحة

ستُقام مباراة الإسماعيلي وسموحة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسموحة

ستكون مباراة الإسماعيلي وسموحة منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

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