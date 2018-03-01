تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة

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يشهد اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي استكمال بقية مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، حيث تُقام اليوم أربعة مباريات وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد ثلاثة مباريات منها، علماً بأن المباريات سوف تكون منقولة على كلاً من قنوات النيل للرياضة ودي إم سي سبورت وأيضاً أون سبورت.

موعد مباراة وادي دجلة والرجاء

ستُقام مباراة وادي دجلة والرجاء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة الإنتاج الحربي والنصر

ستُقام مباراة الإنتاج الحربي والنصر في مساء اليوم الخميس على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة إنبي والمقاولون العرب

ستُقام مباراة إنبي والمقاولون العرب في مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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