موعد مباراة الفتح والفيحاء بمشاركة “عبد الشافي” في الدوري السعودي اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الفتح والفيحاء بمشاركة “محمد عبد الشافي” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفتح نظيره فريق الفيحاء في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الفتح والفيحاء

ستُقام مباراة الفتح والفيحاء في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:25 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والفيحاء

ستكون مباراة الفتح والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثالثة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي حماد العنزي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضا:ً تعرف على مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة