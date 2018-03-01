موعد مباراة أهلي جدة والتعاون بمشاركة “مؤمن زكريا” و”عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أهلي جدة والتعاون بمشاركة “مؤمن زكريا” و”عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق أهلي جدة نظيره فريق التعاون في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أهلي جدة والتعاون

ستُقام مباراة أهلي جدة والتعاون في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والتعاون

ستكون مباراة أهلي جدة والتعاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

وسوف تكون مباراة أهلي جدة والتعاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الثانية هي الناقلة للمباراة ، بينما سيكون المعلق عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

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