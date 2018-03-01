موعد مباراة الشباب واتحاد جدة بمشاركة “عمرو بركات” و”كهربا” في الدوري السعودي اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الشباب واتحاد جدة بمشاركة “عمرو بركات” و”كهربا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الشباب نظيره فريق اتحاد جدة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الشباب واتحاد جدة

ستُقام مباراة الشباب واتحاد جدة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الشباب واتحاد جدة

ستكون مباراة الشباب واتحاد جدة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الشباب واتحاد جدة منقولة بشكل حصري أيضاً عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عامر عبد الله هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق المصري مدحت شلبي هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أهلي جدة والتعاون بمشاركة “مؤمن زكريا” و”عصام الحضري” و”عماد متعب” في الدوري السعودي اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة