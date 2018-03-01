موعد مباراة العين والوحدة بمشاركة “حسين الشحات” في دوري الخليج العربي اليوم الخميس 1/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين والوحدة بمشاركة “حسين الشحات” في دوري الخليج العربي، يستقبل فريق العين نظيره فريق الوحدة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة دوري الخليج العربي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة العين والوحدة

ستُقام مباراة العين والوحدة في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والوحدة

ستكون مباراة العين والوحدة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، إضافة إلى شبكة قنوات دبي الرياضية وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

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