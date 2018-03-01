أحمد أيوب: ملف مباراة الداخلية تم إغلاقه وهدفنا الفوز ببطولة أفريقيا

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي عن الفوز الذي حققه فريقه في يوم أمس الأربعاء على حساب فريق الداخلية، إضافة إلى انطلاقة مشوار المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق الأهلي قد أغلق تماماً صفحة المباراة الماضية التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية على حساب فريق الداخلية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد أيوب إلى أن كامل تركيز فريق الأهلي الآن بات منصباً بشكل كبير على انطلاقة المشوار في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، مشدداً في الوقت ذاته على أن المباراة الأولى أمام فريق مونانا الغابوني في غاية الأهمية وخاصة وأن هذه المباراة سوف تُقام على ملعب القاهرة الدولي بحضور جماهير القلعة الحمراء.