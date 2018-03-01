قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل انطلاقة مشوار المارد الأحمر في أفريقيا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك قبل انطلاقة مشوار المارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قرر عدم استدعاء النجم عبد الله السعيد إلى أولى مباريات فريق الأهلي الأفريقية، وذلك من أجل تفادي تعرضه إلى الإصابة من جديد وخاصة وأنه سوف يعود من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية انطلاقاً من يوم غداً الجمعة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أكد أن النجم عبد الله السعيد سوف يكون جاهزاً من أجل المشاركة في أولى مباريات المارد الأحمر الأفريقية، ولكن يبقى القرار النهائي بيد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري.

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