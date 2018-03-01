البدري: درسنا الفريق الغابوني جيداً ودور جماهير الأهلي كبير في مباراة الذهاب

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي ستكون أمام فريق مونانا الغابوني في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الكابتن حسام البدري أن الجهاز الفني لفريق الأهلي درس جيداً كافة نقاط القوة والضعف المتواجدة لدى الفريق الغابوني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه توقع أن يواجه ذلك الخصم الغابوني قبل أن يضمن تأهله إلى الدور التمهيدي الأخير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن دور جماهير النادي الأهلي سوف يكون كبيراً للغاية في هذه المباراة، وخاصة وأنها سوف تُقام على ملعب القاهرة الدولي والذي سيشهد حضوراً جماهيرياً متزايداً مع قادم المباريات.

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