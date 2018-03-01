أوباميانغ يدافع عن المدرب أرسين فينغر ضد الانتقادات الموجهة له

قام المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم نادي أرسنال الانجليزي بالتعليق اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على الانتقادات العديدة التي تم توجيهها إلى الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال، وخاصة بعد خسارة الفريق اللندني لقب كأس الرابطة الإنجليزية في مطلع الأسبوع الحالي على يد فريق مانشستر سيتي.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس وتحديداً لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، أكد النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانج أن الفرنسي أرسين فينغر مدرب عظيم والجميع يعلم ذلك جيداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جميع لاعبي فريق أرسنال يجب عليهم أن يعملوا بشكل جدي للغاية من أجله فقط في الفترة المقبلة.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانج على أن فريق أرسنال يعيش في فترة صعبة للغاية في الوقت الحالي، وهو ما يُحتم بالتالي على جميع اللاعبين أن يكونواً وحدة واحدة سواء في مواجهة الأندية الصغيرة أو الكبيرة.
وكان فريق أرسنال قد تعرض إلى خسارة مذلة في مطلع الأسبوع الحالي على يد فريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.
وتبقى الفرصة سانحة أمام فريق أرسنال من أجل مصالحة جماهيره ورد اعتباره، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر سيتي في مساء اليوم على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، ولكن هذه المرة في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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