تعرف على قائمة مصر المقاصة في مباراته القادمة أمام بتروجيت

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تحضيراته اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن طلعت يوسف، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه قام الكابتن طلعت يوسف بالإعلان اليوم عن قائمة فريقه التي ستكون حاضرة في هذه المباراة، علماً بأن المباراة سوف تُقام يوم غداً الجمعة على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس.

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قائمة فريق مصر المقاصة في مباراته أمام بتروجيت

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم / محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد مودي / أحمد سامي / شريف حازم / محمود وحيد / محمد توني / أحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو / إيريك تراوري / هاني سعيد / وليد عادل / محمد مسعد / صلاح عاشور / باولن فوافي / رجب عمران / محمد رمضان

خط الهجوم: جون أنطوي / أحمد عبد الظاهر / اسلام جابر

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