أهلي جدة يواصل مطاردة الزعيم بعد فوزه السهل على ضيفه التعاون

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حقق فريق أهلي جدة فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق التعاون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أهلي جدة في المباراة كلاً من مهند عسيري في الدقيقة العاشرة وليوناردو سوزا في الدقيقة الحادية والعشرين، إضافة إلى عبد الفتاح عسيري في الدقيقة السادسة والثلاثين وحسين المقهوي في الدقيقة الثامنة والخمسين، وأخيراً سلمان المؤشر في الدقيقة الرابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق التعاون اللاعب جفين البيشي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق أهلي جدة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق التعاون عند 28 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

تشكيلة فريق أهلي جدة الأساسية في المباراة

محمد العويس / مارك ميليغان / فيتفاتزيديس / حسين المقهوي / مهند عسيري / محمد أمين بن عمر / معتز هوساوي / حمدان الشمراني / ليوناردو سوزا / عبد الفتاح عسيري / أمير كردي

تشكيلة فريق التعاون الأساسية في المباراة

عصام الحضري / ريكاردو ماتشادو / ريان الموسى / عبد المجيد الرويلي / إبراهيم الزبيدي / سيدريك أميسي / مدالله العليان / سعيد الدوسري / عماد متعب / عبد المجيد السواط / جفين البيشي

ملخص مباراة أهلي جدة والتعاون

في شوط المباراة الأول حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة صاحب الأرض فريق الأهلي الذي أراد استغلال دعم ومؤازرة جماهيره الحاضرة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وفي الدقيقة العاشرة تمكن فريق الأهلي من ترجمة ضغطه على ضيفه، وذلك من خلال تسجيل الهدف الأول له في المباراة عبر اللاعب مهند عسيري وسط فرحة عارمة من جانب جماهير الأهلي، وأيضاً وسط حالة من الغضب الشديد من جانب السد العالي عصام الحضري بسبب سوء تنظيم خط دفاعه.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الحادية والعشرين تحقق له ما أراد حينما سجل له ليوناردو سوزا الهدف الثاني عقب انفراده بحارس المرمى عصام الحضري الذي زاد غضبه باتجاه مُدافعيه.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق التعاون فقد جاء بعدها بدقيقة واحدة فقط، وذلك حينما سدد النجم المصري عماد متعب كرة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى محمد عويس أمسك بالكرة بسهولة بالغة محافظاً على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين واصل فريق الأهلي استعراض قوته أمام ضيفه السيئ للغاية، وخاصة بعدما استغل اللاعب عبد الفتاح عسيري ثغرة في دفاعات فريق التعاون ليُسجل على إثرها الهدف الثالث لفريقه حاسماً من أمر النقاط الثلاث للفريق الأهلاوي بنسبة كبيرة للغاية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين اضطر الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي إلى إجراء أول تبديل على فريقه، وذلك من خلال إشراك اللاعب سلمان المؤشر بدلاً من مهند عسيري الذي لم يتمكن من إكمال المباراة بداعي الإصابة.

لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط دون أن تشهد أي جديد من الطرفين سوى بعض المحاولات البائسة من جانب فريق التعاون للدخول مجدداً في أجواء اللقاء، لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع تقدم فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق التعاون عازماً على تدارك تأخره في النتيجة أو على الأقل تقديم شوط مشرف لإرضاء جماهيره، وفي مقابل ذلك استمر بحث فريق الأهلي عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين تواصل الإنهيار من جانب فريق التعاون، وذلك حينما سجل اللاعب حسين المقهوي الهدف الرابع لمصلحة فريق الأهلي وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي فريق التعاون.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول البرتغالي جوميز مدرب فريق التعاون أن يُجري بعض التعديلات على فريقه لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي عبد الفتاح أدم وأدريان بوبا بدلاً من عبد المجيد الرويلي وسعيد الدوسري.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط حاول المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك النجم تيسير الجاسم بدلاً من عبد الفتاح عسيري.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين استغل البديل سلمان المؤشر خطأ فادح من السد العالي عصام الحضري ليُسجل على إثرها خامس أهداف فريق الأهلي، وبعدها بدقيقتين فقط واصل المدرب سيرجي ريبروف محاولة تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم عمر السومة بدلاً من اليوناني فيتفاتزيديس.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً وخاصة من جانب فريق الأهلي الذي أراد تفادي الإرهاق أو الإصابات، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق التعاون في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة وذلك عبر لاعبه جفين البيشي، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق أهلي جدة.

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