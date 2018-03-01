الإسماعيلي يعود من جديد إلى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه سموحة

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عاد فريق الإسماعيلي من جديد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الإسماعيلي في المباراة المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة السابعة والدقيقة الثامنة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق سموحة في المباراة اللاعب حسام حسن في الدقيقة الثانية والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الإسماعيلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً عن الجولة ذاتها حقق فريق الرجاء فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف فريق الرجاء في المباراة كلاً من حمادة ناصر في الدقيقة الخامسة، إضافة إلى كلاً من أحمد سعيد أوكا في الدقيقة الثالثة والستين وأحمد مصطفى في الدقيقة الرابعة والستين، بينما سجل أهداف فريق وادي دجلة كلاً من السيد سالم في الدقيقة الخمسين ونداي في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وفي مباراة أخرى اكتفى فريق الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق النصر، حيث سجل اللاعب محمد حسن ميدو الهدف الوحيد لمصلحة فريق النصر من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عشر، فيما أدرك فريق الإنتاج الحربي التعادل في الدقيقة السادسة والثلاثين عبر اللاعب أحمد الصعيدي.

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