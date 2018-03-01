الشباب يحسم القمة ويتغلب على ضيفه اتحاد جدة بثلاثية

حسم فريق الشباب مباراة القمة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الشباب في المباراة كلاً من سيباستيان أوبيلا في الدقيقة الثالثة عشر والدقيقة الثالثة والستين، إضافة إلى الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة السادسة والثلاثين.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الشباب رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق اتحاد جدة عند 30 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.
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