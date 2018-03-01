لاس بالماس يُشعل الصراع على لقب الليغا بعد تعادله مع برشلونة

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أشعل فريق لاس بالماس الصراع على لقب الليغا الإسبانية بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه فريق برشلونة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الأول من شهر مارس الحالي.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق برشلونة في المباراة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الحادية والعشرين، ولكن فريق لاس بالماس تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الثامنة والأربعين عبر اللاعب جوناثان كاليري من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق لاس بالماس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

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