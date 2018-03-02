تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصري الممتاز

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قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بالإعلان عن أسماء حكام مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي، حيث تُقام اليوم مباراتين في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من عمر المسابقة.

حيث يقود الحكم طارق مجدي المباراة الأولى بين فريق بتروجيت وبين ضيفه فريق مصر المقاصة، على أن يتكون طاقمه المعاون من طه عطا وأحمد العزاوي كحكم راية وخليفة عبد الله كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من محمد علي شطا ووليد عبد الرازق كحكم خامس.

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كما يقود الحكم إبراهيم نور الدين المباراة الثانية بين فريق المصري البورسعيدي وبين ضيفه فريق الأسيوطي سبورت، على أن يتكون طاقمه المعاون من رضا جبر وعمر فتحي كحكم راية وعلاء هاشم كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من هشام عبد الحميد وبدوي حميدة كحكم خامس.

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