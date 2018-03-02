موعد مباراة الاتفاق وأُحد بمشاركة “أحمد الشيخ” ومشاركة “حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 2/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتفاق وأُحد بمشاركة “أحمد الشيخ” ومشاركة “حسين السيد” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتفاق نظيره فريق أُحد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتفاق وأُحد

ستُقام مباراة الاتفاق وأُحد في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق وأُحد

ستكون مباراة الاتفاق وأُحد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثالثة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي حماد العنزي هو معلق المباراة.

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