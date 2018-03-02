موعد مباراة الهلال والفيصلي بمشاركة “صالح جمعة” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 2/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الهلال والفيصلي بمشاركة “صالح جمعة” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الهلال نظيره فريق الفيصلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والفيصلي

ستُقام مباراة الهلال والفيصلي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي

ستكون مباراة الهلال والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الهلال والفيصلي منقولة بشكل حصري أيضاً عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الاتفاق وأُحد بمشاركة “أحمد الشيخ” ومشاركة “حسين السيد” في الدوري السعودي اليوم الجمعة 2/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة