محمد صلاح يقترب من الفوز بجائزة جديدة مع ليفربول

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اقترب الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من حصد لقب جائزة فردية جديدة رفقة ناديه ليفربول في الموسم الحالي، وذلك بعدما تواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

حيث تواجد الفرعون المصري محمد صلاح في القائمة، وذلك بجوار كلاً من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى السويسري شيردان شاكيري نجم نادي ستوك سيتي والنجم البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي، وأيضاً كلاً من الثلاثي موسى ديمبيلي وجلين موراي وباسكال جروس.

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وقد نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة فريقه ليفربول في شهر فبراير الماضي، علماً بأن الفرعون المصري محمد صلاح يحتل المركز الثاني حالياً على لائحة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل عدد أهدافه إلى 23 هدفاً.

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