محمد صلاح: هدفي هو الحفاظ على تألقي لإلهام الشعب المصري

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تحدث الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي عن مستواه الملفت الذي يُقدمه مع فريقه ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، وإضافة إلى طموحاته على المستوى الشخصي في الفترة القادمة.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد الفرعون المصري محمد صلاح أن هدفه الرئيسي في الفترة المقبلة هو الحفاظ على مستواه الحالي، وذلك لكي يكون مصدر إلهام للشعب المصري بأكمله.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الفرعون المصري محمد صلاح إلى أنه يعمل دائماً على تطوير نفسه، وخاصة من أجل إثبات لكل لاعب مصري أنه ليس من الصعب الوصول إلى المكانة الحالية المتواجد فيها مع نادي ليفربول.

كما شدد أيضاً أنه يرغب في رؤية كل مصري يحلم ويشعر بأنه قادر على تحقيق حلمه، مؤكداً في ختام تصريحاته على أنه سعيد للغاية بسعادة الشعب المصري على كل ما يُحققه مع نادي ليفربول.

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