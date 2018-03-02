روما يقترب من التوصل لاتفاق مع نجم مانشستر يونايتد لضمه الصيف المقبل

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كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي أن نادي روما الإيطالي بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي روما بات على مشارف التعاقد مع النجم البلجيكي مروان فيلايني، وأيضاً الحصول على توقيعه قبل نهاية الموسم الحالي لكي ينضم مباشرة إلى صفوف نادي الذئاب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أي تحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن النجم البلجيكي لم يتوصل حتى هذه اللحظة مع إدارة ناديه مانشستر يونايتد إلى أي اتفاق بشأن تمديد عقده مع النادي، علماً بأن عقد النجم الدولي البلجيكي ينتهي في نهاية الموسم الحالي مما يفتح له الباب أمام الرحيل إلى أي نادي بشكل مجاني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن حسم الصفقة لمصلحة نادي روما لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يجدها من طرف كلاً من نادي يوفنتوس الإيطالي إضافة إلى نادي بشكتاش التركي.

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