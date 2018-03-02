الزمالك يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع لاعب النصر الواعد

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي أن نادي الزمالك قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد بشكل رسمي مع أحد لاعبي نادي النصر الواعدين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أرسل فاكساً رسمياً إلى مجلس إدارة نادي النصر، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الواعد عمار حمدي صاحب ال19 عاماً في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن تألق اللاعب في الآونة الأخيرة وظهوره بمستوى لافت رفقة نادي النصر، جعل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك يرغب في ضمه إلى صفوف فريقه انطلاقاً من الموسم المقبل.

ومن جانبه لا يزال مجلس إدارة نادي النصر يدرس كافة العروض التي تم تقديمها له من أجل التعاقد مع اللاعب، وخاصة وأن نادي بازل السويسري طلب هو الآخر أن ينضم اللاعب في الصيف المقبل.

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