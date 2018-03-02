قرار هام من الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل انطلاقة معسكر مارس

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك بخصوص معسكر المنتخب الوطني في منتصف شهر مارس الحالي على أرض دولة سويسرا.

حيث أشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المصري قرر تأجيل الإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني حتى اليوم السابع أو الثامن من عمر الشهر الحالي، وذلك بعد أن كان مقرراً أن يتم الإعلان عنها في يوم الأحد المقبل.

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وسوف ينطلق معسكر المنتخب المصري في اليوم التاسع عشر من شهر مارس الحالي، على أن يتخلل ذلك المعسكر مباراتين وديتين لأحفاد الفراعنة، حيث ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب البرتغال في اليوم الثالث والعشرين، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام منتخب اليونان في اليوم السابع والعشرين.

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