زيدان يؤكد تواجد ريال مدريد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالليجا الموسم الحالي

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق خيتافي في مساء يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن كامل تركيز فريقه منصباً في الوقت الحالي على المواجهة القادمة أمام فريق خيتافي وليس على المواجهة المنتظرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي لا تزال قائمة بالرغم من أنها صعبة نوعاً ما ولكنها ليست مستحيلة.

وعن اللاعبين المصابين أشار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى أن النجم البرازيلي مارسيلو سوف يكون حاضراً مع الفريق الملكي في المواجهة المقبلة أمام فريق خيتافي، فيما لا يزال كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في مرحلة التأهيل تمهيداً للعودة من الإصابة في المباراة المنتظرة أمام فريق باريس سان جيرمان.

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