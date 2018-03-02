رافا بينيتيز: خطورة ليفربول لا تكمن في محمد صلاح فقط

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تحدث الإسباني رافائيل بينيتيز مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حالياً اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ليفربول في يوم غداً السبت في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أكد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز أن المباراة سوف تكون صعبة للغاية على فريقه، وخاصة وأنها سوف تُقام على ملعب أنفيلد رود أي وسط جماهير نادي ليفربول الغفيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز على أن خطورة فريق ليفربول لا تكمن فقط في النجم المصري محمد صلاح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق ليفربول يمتلك خطاً هجومياً نارياً يتألف من ثلاثة عناصر قوية وهي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو إضافة إلى محمد صلاح.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز أن فريقه قادر على تحقيق الانتصار على فريق ليفربول في عقر داره، ولكن يجب عليه فقط أن يتسلح بعامل الثقة التي كانت لديه حينما حقق الفوز على حساب فريق مانشستر يونايتد.

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