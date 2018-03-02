لاتسيو يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع نجمه لكبار أوروبا الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي أن نادي لاتسيو الإيطالي قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن نجمه لصالح كبار أندية القارة الأوروبية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي لاتسيو طلبت الحصول على مبلغ 100 مليون يورو، وذلك من أجل بيع النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش لأي فريق في القارة الأوروبية في الميركاتو الصيفي المقبل.
كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي لاتسيو استغلت الصراع الشرس في الآونة الأخيرة من جانب كبار الأندية التي أعربت عن رغبتها في ضم متوسط الميدان الصربي، علماً بأن نادي ريال مدريد الإسباني يأتي على رأس هذه الأندية إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً نادي يوفنتوس الإيطالي.
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