أليغري يؤكد جاهزية نجم يوفنتوس قبل مواجهة توتنهام في دوري الأبطال

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تحدث الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي عن المواجهة المرتقبة التي تنتظر فريقه، وذلك أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق يوفنتوس أمام فريق لاتسيو في الكالتشيو، أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بات جاهزاً للمشاركة بشكل طبيعي للغاية في المباريات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري إلى أن النجم باولو ديبالا سوف يبدأ في التشكيلة الأساسية لفريق يوفنتوس أمام كلاً من فريق لاتسيو ومن ثم أمام فريق توتنهام، مشدداً في الوقت ذاته على أن مشاركة النجم الأرجنتيني الآخر غونزالو هيغواين لم يتم تحديد موعدها بعد.

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