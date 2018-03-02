الهلال يتخطى عقبة الفيصلي بصعوبة ويواصل التحليق في صدارة الترتيب

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حقق فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي فوزاً صعباً للغاية على حساب ضيفه فريق الفيصلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني من شهر مارس الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الهلال في المباراة اللاعب ريفاس في الدقيقة التاسعة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما استقر رصيد فريق الفيصلي عند 33 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق الاتفاق فوزاً مثيراً على حساب ضيفه فريق أُحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما حقق أيضاً فريق القادسية فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الباطن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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