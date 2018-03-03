موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

منذ 4 ساعات أخبار الرياضة
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة
محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ستُقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم

  • حراسة المرمى: لوريس كاريوس
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / روبرتسون
  • خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين
  • خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو