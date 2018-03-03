موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون بمشاركة “رمضان صبحي” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ساوثهامبتون نظيره فريق ستوك سيتي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب سانت ماري، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون

ستُقام مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون

ستكون مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عبد الناصر السهلي هو معلق المباراة.

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