موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد بمشاركة “أحمد حجازي” ومشاركة “علي جبر” في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد بمشاركة “أحمد حجازي” ومشاركة “علي جبر” في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق واتفورد نظيره فريق وست بروميتش ألبيون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد

ستُقام مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد

ستكون مباراة وست بروميتش ألبيون وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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