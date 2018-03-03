موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق هدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير مع هدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: هوغو لوريس

خط الدفاع: سيرج أورييه / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / داني روز

خط الوسط: موسى ديمبيلي / إيريك داير / ديلي آلي / كريستيان إريكسين / هيونغ سون مين

خط الهجوم: هاري كين

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