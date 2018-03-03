موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا في الدوري الفرنسي، يستقبل فريق تروا نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتروا

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وتروا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتروا

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وتروا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / كيمبيمبي / كورزاوا

خط الوسط: لاسانا ديارا / تياغو موتا / جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / يوليان دراكسلر / وياه

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