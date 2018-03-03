موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الايطالي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق لاتسيو نظيره فريق يوفنتوس في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

ستُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

ستكون مباراة يوفنتوس ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: أندريا بارزالي / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني

خط الوسط: ستيفان ليشتاينر / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / أليكس ساندرو / بليز ماتويدي

خط الهجوم: باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش

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