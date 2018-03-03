موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الايطالي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق نابولي نظيره فريق روما في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة نابولي وروما

ستُقام مباراة نابولي وروما في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما

ستكون مباراة نابولي وروما منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي

خط الوسط: آلان / جورجينيو / ماريك هامسيك

خط الهجوم: خوسيه ماريا كاييخون / دريس ميرتينز / لورينزو إنسيني

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