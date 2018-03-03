موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الاسباني اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فريق خيتافي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

ستُقام مباراة ريال مدريد وخيتافي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

ستكون مباراة ريال مدريد وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي / ناتشو فيرنانديز / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: ماركوس لورينتي / ماتيو كوفاسيتش / إيسكو / لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

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