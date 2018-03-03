موعد مباراة النصر والرائد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والرائد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق النصر نظيره فريق الرائد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة النصر والرائد

ستُقام مباراة النصر والرائد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

ستكون مباراة النصر والرائد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة النصر والرائد منقولة بشكل حصري أيضاً عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة السعودية الرياضية الأولى هي الناقلة للمباراة.

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