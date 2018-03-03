نجم الزمالك يُغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

Advertisements

قام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمغادرة إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة في صباح اليوم السبت الموافق لليوم الثالث من شهر مارس الحالي، وذلك بعدما تحسنت حالته الصحية عقب إجرائه عملية جراحية في الآونة الأخيرة بنجاح.

حيث أجرى النجم السوري مؤيد العجان ظهير أيسر فريق الزمالك عملية جراحية في الفترة الماضية، وذلك بعدما كان قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي مما سوف يجعله يغيب عن صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

ومن جانبه قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدفع التكاليف الكاملة للعملية الجراحية التي أجراها النجم السوري مؤيد العجان، علماً بأن قيمة العملية الجراحية التي أجراها النجم السوري مؤيد العجان قد وصل إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة النصر والرائد بمشاركة “محمود عبد الرازق شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم السبت 3/3/2018 والقنوات الناقلة للمباراة